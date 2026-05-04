Notte fonda per la Fiorentina | travolta 4-0 da una Roma implacabile

Nella partita giocata allo Stadio Olimpico, la Fiorentina ha subito una sconfitta pesante, con il risultato di 4-0 a favore della Roma. La squadra ospite ha avuto difficoltà nel controbattere agli attacchi avversari, mentre i padroni di casa sono riusciti a segnare più volte nel corso dell'incontro. La gara si è conclusa senza ulteriori reti o eventi rilevanti.

Le reti di Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli certificano il crollo vertiginoso degli ospiti. Inutile sussulto d'orgoglio con il palo colpito dal neoentrato Braschi nella ripresa ROMA – La trasferta allo Stadio Olimpico si trasforma in un vero e proprio incubo per la Fiorentina, che esce pesantemente sconfitta per 4-0 contro la Roma. La formazione toscana è apparsa in balia degli avversari fin dalle prime battute, incapace di arginare la fluidità offensiva dei giallorossi e di proporre una reazione concreta e organizzata. Un passivo severo che fotografa impietosamente l’andamento di una gara a senso unico, dominata dai padroni di casa sia sul piano tattico che su quello dell’intensità agonistica.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Notte fonda per la Fiorentina: travolta 4-0 da una Roma implacabile Notizie correlate DIRETTA / Roma-Fiorentina 4-0, notte fonda per i violaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA65' Fallo di Parisi su Wesley al limite dell'area, il terzino viola si prende anche il giallo per proteste. Notte da incubo a Londra: Fiorentina travolta 3-0 dal Crystal Palace, per la qualificazione serve un'impresaUna serata che doveva rappresentare un’occasione di riscatto si trasforma invece in una brusca frenata europea. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il miracolo dell’acqua a notte fonda: quando l’etica del lavoro batte il disservizio; Perugia detta legge, per la Lube è notte fonda in gara 1; La Notte Rosa 2026 – Hit’s Summer Via all’estate italiana con la Notte Rosa in Romagna; Inter, un'altra notte infinita: dal boato di San Siro alla conquista di piazza Duomo, la gioia per uno scudetto da romanzo. Malen inventa, Pisilli segna: la Roma si porta sul 4-0 al 58', notte fonda per la FiorentinaLa Roma non si ferma più e segna anche il 4-0 al 58' con Niccolò Pisilli. Grandissima apertura di Cristante per Malen, che crossa a. tuttomercatoweb.com DIRETTA / Roma-Fiorentina 4-0, notte fonda per i viola65' Fallo di Parisi su Wesley al limite dell'area, il terzino viola si prende anche il giallo per proteste. 62' Con il risultato ormai in cassaforte Gasperini gestisce le energie: esce Konè, entra El ... firenzetoday.it Milano si tinge di nerazzurro: migliaia di tifosi in Piazza Duomo per festeggiare fino a notte fonda. Il video - facebook.com facebook #Inter, festa fino a notte fonda. Dimarco, Lautaro, Thuram e Pio in Duomo con i tifosi x.com