DIRETTA Roma-Fiorentina 4-0 notte fonda per i viola

Durante la partita tra Roma e Fiorentina, la squadra ospite ha subito un gol e si trova sotto di quattro reti. Al 65° minuto, su un'azione al limite dell'area, il difensore viola ha commesso fallo su un attaccante giallorosso, ricevendo anche un'ammonizione per proteste. La partita è in corso e la cronaca viene aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA65' Fallo di Parisi su Wesley al limite dell'area, il terzino viola si prende anche il giallo per proteste.62' Con il risultato ormai in cassaforte Gasperini gestisce le energie: esce Konè, entra El Sharawy. 58' Notte fonda per la Fiorentina: cross d'esterno di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it POKER Viola, è notte fonda per NICOLA: Cremonese-Fiorentina 1-4 | Serie A Enilive | DAZN Highlights Notizie correlate Lo scontro salvezza va alla Fiorentina, notte fonda per la CremoneseSuccesso viola per 4-1 allo Zini e +4 sulla zona retrocessione CREMONA - È notte fonda per la Cremonese, che perde in casa per 4-1 lo scontro... Roma si accende: la Notte dei Musei apre i tesori fino a notte fondaSabato 23 maggio la capitale sarà protagonista della sedicesima edizione della Notte dei Musei, un appuntamento che trasforma il patrimonio artistico... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Roma-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche; Serie A, oggi Roma-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming; Serie A, dove vedere Roma-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Roma-Fiorentina oggi in TV e streaming, dove vedere la partita: le formazioni ufficiali. Diretta | Roma Fiorentina (risultato 4-0) video streaming tv: Pisilli si aggiunge alla festa! (4 maggio 2026)Diretta Roma Fiorentina streaming video tv, oggi 4 maggio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultati live della partita di Serie A. ilsussidiario.net Roma-Fiorentina 4-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: poker di PisilliLa diretta live di Roma-Fiorentina di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Serie A, Roma-Fiorentina 3-0 dopo 45’: gol di Mancini, Franca e Hermoso Stadio Olimpico Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/05/calcio-serie-a-giornata-35-campionato-inter-napoli-milan-juventus-como- - facebook.com facebook #Roma- #Fiorentina, le formazioni ufficiali x.com