Notte da incubo a Londra | Fiorentina travolta 3-0 dal Crystal Palace per la qualificazione serve un' impresa

Nella notte londinese, la squadra italiana ha subito una pesante sconfitta contro il Crystal Palace, con un punteggio di 3-0. La partita, inizialmente prevista come possibile occasione di riscatto, si è conclusa con una battuta d’arresto significativa per le ambizioni di qualificazione. Il risultato ha compromesso le chances di passare il turno, rendendo necessaria una vera e propria impresa nella prossima sfida.