Notte da incubo a Londra | Fiorentina travolta 3-0 dal Crystal Palace per la qualificazione serve un' impresa
Nella notte londinese, la squadra italiana ha subito una pesante sconfitta contro il Crystal Palace, con un punteggio di 3-0. La partita, inizialmente prevista come possibile occasione di riscatto, si è conclusa con una battuta d’arresto significativa per le ambizioni di qualificazione. Il risultato ha compromesso le chances di passare il turno, rendendo necessaria una vera e propria impresa nella prossima sfida.
Una serata che doveva rappresentare un’occasione di riscatto si trasforma invece in una brusca frenata europea. La Fiorentina cade 3-0 sul campo del Crystal Palace e ora, al ritorno al Franchi, servirà una vera impresa per ribaltare un doppio confronto che appare fortemente compromesso. Il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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