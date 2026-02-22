Due incidenti nella notte sulle provinciali tra Eupilio e Arosio | soccorsi anche due ragazzi di 16 e 17 anni

Due incidenti nella notte tra Eupilio e Arosio sono stati causati da veicoli che si sono ribaltati lungo le provinciali. In entrambi i casi, una macchina ha perso il controllo e si è capovolta, coinvolgendo anche due giovani di 16 e 17 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno assistito i feriti e rimosso i mezzi. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause degli incidenti. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di recupero.

È stata una notte agitata sulle strade della provincia di Como. Tra la mezzanotte e l’una, a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro, si sono verificati due incidenti con dinamica simile: in entrambi i casi un’auto si è ribaltata lungo una strada provinciale. Per fortuna, le conseguenze non sono state gravi. Il primo episodio è avvenuto poco dopo mezzanotte a Eupilio, lungo la Sp42. A bordo dell’auto c’erano tre ragazzi, tra cui due minorenni: una ragazza di 16 anni e un ragazzo di 17. Per cause ancora da chiarire, la vettura ha perso stabilità e si è ribaltata. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, i tre erano già riusciti a uscire dall’abitacolo da soli. 🔗 Leggi su Quicomo.it

