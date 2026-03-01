Notte di alcol nel Comasco | ambulanze in azione per chi ha bevuto troppo soccorsi anche ragazzi di 18 e 19 anni

Nella notte tra Como e la sua provincia si sono registrati numerosi interventi dei soccorsi, soprattutto per casi di intossicazione da alcol e aggressioni. Diversi interventi sono stati effettuati per soccorrere persone di età compresa tra 18 e 19 anni che avevano abusato di alcol. Le ambulanze sono intervenute più volte per assistere chi si trovava in difficoltà a causa dell'eccesso di consumo di bevande alcoliche.

Notte movimentata tra Como e provincia, con diversi interventi dei soccorsi soprattutto per casi di intossicazione etilica e aggressioni. Dalla tarda serata fino all'alba sono stati numerosi gli interventi delle ambulanze del 118 e delle forze dell'ordine.