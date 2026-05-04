I Concerti della Quaresima proseguono con La notte bianca delle chiese

I Concerti della Quaresima continuano con un evento intitolato “La notte bianca delle chiese”. L’evento si svolge a Pisa e si inserisce nel festival dedicato ai concerti di Quaresima e di Pasqua, sostenuto dalla Fondazione Pisa e patrocinato dal Comune. La serata è organizzata dall’Associazione Culturale Il Mosaico e dalla Compagnia di San Ranieri. La manifestazione prevede l’apertura notturna di diverse chiese per visite e musica dal vivo.

Pisa, 4 maggio 2026 – Sostenuto dalla Fondazione Pisa e con il patrocinio del Comune di Pisa, prosegue il Festival “I concerti di Quaresima e di Pasqua” con “La Notte Bianca delle Chiese”, organizzata dall’Associazione Culturale Il Mosaico e dalla Compagnia di San Ranieri. Venerdì 8 maggio, grazie alla disponibilità dei rispettivi parroci, con l’aiuto dei volontari della Misericordia di Pisa, ben sette chiese del centro storico saranno aperte dopo cena dalle 21 fino alle 24. Durante questa apertura straordinaria notturna, in ciascuna chiesa, ognuna delle quali situata lungo un itinerario guidato nella Parte di Mezzogiorno, ci sarà animazione musicale a cura di artisti e realtà cittadine.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I Concerti della Quaresima proseguono con “La notte bianca delle chiese” Notizie correlate Torna l'8 maggio la Notte bianca delle chiesePisa, 2 maggio 2026 - Torna venerdì 8 maggio la Notte bianca delle chiese, un'occasione unica per visitare ben sette chiese del centro storico che... Rinnovo e rilascio delle cie, nel VI municipio torna la “notte bianca” delle carte d’identitàNel VI municipio torna quella che, ormai, può considerarsi quasi una tradizione: la notte bianca delle cie. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Torna l'8 maggio la Notte bianca delle chiese; Sezioni quaresimali della Fondazione Cajasol 2026; Sette chiese aperte in centro dalle 21 alle 24; Torna l' 8 maggio la Notte bianca delle chiese. Concerti di Quaresima. Il secondo a ZambraStasera alle 21.15 nella chiesa di San Jacopo: un’occasione per visitarla . Raccolta fondi per la Caritas Diocesana e il Centro Aiuto alla Vita. . Concerti di Quaresima e di Pasqua, meditazioni ... lanazione.it Al via il ciclo di concerti di quaresima e di PasquaTorna il tradizionale appuntamento con il ciclo di concerti nel periodo quaresimale e pasquale organizzati dall’Associazione Culturale Il Mosaico in collaborazione con la Compagnia di San Ranieri, ... lanazione.it Dopo il grande successo in quaresima del recital “Il padre misericordioso” con quasi 600 spettatori, i giovani della Comunità Cenacolo hanno deciso di proporre un’ultima replica nel nostro teatro don Bosco anche nel periodo pasquale. Appuntamento per sab - facebook.com facebook