Normal apre un nuovo negozio a Milano | gift card borse e un intero pallet di prodotti in palio per i primi clienti

Il 6 maggio, una catena di negozi danese apre un nuovo punto vendita nel centro di Arese, ampliando così la sua presenza a Milano. L'inaugurazione prevede offerte speciali, tra cui gift card e borse, con la possibilità per i primi clienti di vincere un intero pallet di prodotti. La nuova apertura si inserisce nell’espansione della rete commerciale nella zona, con un’attenzione particolare alle promozioni di lancio.

Normal ampia la sua rete su Milano e apre un nuovo negozio nel Centro di Arese. La catena danese inaugura il nuovo store mercoledì 6 maggio con ricche sorprese. I primi clienti, infatti, riceveranno 10 gift card da 30 euro e mille surprise bag. Ma non finisce qui. I primi che visiteranno il nuovo.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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