Apre a Milano il primo ristorante senza tavoli il nuovo concept per avvicinare clienti e cucina

Oggi a Milano, Langosteria inaugura il suo primo ristorante senza tavoli, un progetto che mira a rendere l’esperienza culinaria più diretta e coinvolgente. La scelta di eliminare i tavoli deriva dalla volontà di creare un ambiente più intimo e immediato, dove i clienti possono interagire direttamente con gli chef mentre preparano i piatti. La location si distingue per i banconi di design, che consentono di osservare da vicino le tecniche di cucina e di scoprire i dettagli di ogni portata.

Apre oggi a Milano il nuovo ristorante di Langosteria, pensato per avvicinare clienti e cucina: completamente sprovvisto di tavoli, si mangia su banconi eleganti davanti agli chef all'opera.🔗 Leggi su Fanpage.it Perdormire investe su Foggia: apre il primo franchising con il nuovo concept storePerdormire amplia la propria presenza a Foggia con l’apertura del primo store in franchising, inserendosi in un piano di crescita a lungo termine. Joe Bastianich (con suo figlio) apre il primo ristorante Wingstop italiano a MilanoJoe Bastianich e suo figlio Ethan inaugurano a Milano il primo Wingstop italiano, un ristorante specializzato in alette di pollo in stile americano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milano, a cena come a casa (di lusso): Langosteria apre il nuovo ristorante per 16 ospiti, poi sbarcherà a Londra; Quando apre a Milano la pizzeria di Gabriele Bonci; Dove mangiare a Milano? Ecco 43 indirizzi da scoprire; Tiffany & Co. apre il suo secondo negozio a Milano. A cena come a casa (di lusso): Langosteria apre a Milano il nuovo ristorante per 16 ospiti, poi sbarca a LondraDopo la nuova luce in via Monte Napoleone, in concomitanza con le Olimpiadi apre l'esclusivo Private Restaurant in via Savona 10, proprio di fianco alla storica insegna nata 17 anni fa, con sala da pr ... milano.corriere.it Apre a Milano una biblioteca dello Sport dedicata a Gianni Mura: dove si trova e gli orariL’inaugurazione il 25 febbraio, con tre giorni di eventi nel segno del celebre cronista sportivo scomparso nel 2020 a 74 anni ... msn.com #Coppeeuropee Milano apre la settimana: la terza sfida stagionale con l'Olympiacos dà il via ai Playoff di Champions Dopo le due vittorie nella Pool C, Egonu e compagne volano in Grecia per l'andata del confronto che regalerà l'accesso ai Quarti di facebook L’agenda di giovedì 12 febbraio si apre a #Milano con l’evento organizzato da @Assonime in collaborazione con @OECD. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è in Belgio per una riunione #Ue. Asta BTp a Roma, Capital Markets Day di @Fincantieri a x.com