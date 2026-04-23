La catena di negozi con prodotti a prezzi anormali apre un negozio nel centro commerciale milanese

Una catena di negozi danese nota per i prezzi bassi ha annunciato l’apertura di un nuovo punto vendita nel centro commerciale di Arese, vicino a Milano. La catena, che si distingue per offrire prodotti a prezzi inferiori rispetto alla media del settore, ha scelto questa località per ampliare la propria presenza sul mercato italiano. L’apertura è prevista nei prossimi mesi, senza ancora una data ufficiale.

La catena di vendita al dettaglio danese Normal aprirà un nuovo punto vendita ad Arese (Milano), all’interno del centro commerciale Il Centro. L’inaugurazione è fissata per mercoledì 6 maggio, dalle 9 alle 22. Nei giorni precedenti, sabato 2 e domenica 3 maggio, la società ha organizzato alcune.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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