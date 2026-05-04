Il ministro della giustizia si trova in Uruguay, dove ha incontrato un imprenditore. Nel frattempo, si apprende che intende avviare un’azione legale contro un conduttore televisivo per le affermazioni fatte in diretta su un programma di approfondimento. La causa riguarda accuse che il conduttore aveva rivolto nei confronti di un’altra persona durante una trasmissione trasmessa su Rete 4. La vicenda è stata riportata da vari media, tra cui «Il Foglio».

Mentre continuano a volare gli stracci in casa Rai tra la direzione approfondimenti e il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, il Foglio fa sapere che il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, starebbe preparando un’«azione risarcitoria in sede civile» nei confronti del conduttore di Rai 3. La causa scatta a causa delle gravi dichiarazioni rilasciate su Rete 4 nella trasmissione È sempre Cartabianca. Al centro la storia della grazia concessa a Nicole Minetti sulla quale è intervenuto il Fatto Quotidiano con un articolo che insinuava ci fossero dubbi circa la veridicità della documentazione presentata dall’ex igienista dentale di Silvio Berlusconi.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Nordio in Uruguay da Cipriani». Il Guardasigilli fa causa a Ranucci

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