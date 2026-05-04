Non solo un camice ma un esempio | a Cesena si premia l' impegno per l' igiene delle mani

A Cesena, un'iniziativa premia chi si impegna a migliorare l'igiene delle mani nel settore sanitario. La cerimonia si è svolta in un centro dedicato alla formazione, con premi assegnati a professionisti e strutture che hanno adottato pratiche più efficaci. L'attenzione all'igiene delle mani è considerata fondamentale per prevenire le infezioni nosocomiali e garantire la sicurezza dei pazienti.

In un mondo sanitario sempre più tecnologico, il gesto più semplice rimane quello più rivoluzionario per la salvaguardia della vita umana. Era il 2009 quando l'Organizzazione mondiale della sanità lanciava la campagna globale "Save lives: clean uour hands", e il 5 maggio quella iniziativa.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Giornata mondiale dell'igiene delle mani: l’impegno dell'Ausl Romagna per la prevenzione delle infezioniIn un mondo sanitario sempre più tecnologico, il gesto più semplice rimane quello più rivoluzionario per la salvaguardia della vita umana. “Giornata Mondiale per l’igiene delle mani”: aderisce anche il RuggiDa da diciotto anni, l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 5 maggio promuove la “Giornata Mondiale per l’igiene delle mani”, un appuntamento...