Giornata Mondiale per l’igiene delle mani | aderisce anche il Ruggi

Il 5 maggio si celebra la Giornata Mondiale per l’igiene delle mani, una ricorrenza promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità da diciotto anni. Questa giornata mira a sensibilizzare sull’importanza della corretta igiene delle mani nelle attività quotidiane e nel settore sanitario. Anche il reparto di medicina del principale ospedale locale ha aderito all’iniziativa, sottolineando l’attenzione alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica.

Da da diciotto anni, l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 5 maggio promuove la “Giornata Mondiale per l’igiene delle mani”, un appuntamento annuale per ribadire il ruolo chiave dell’igiene delle mani nella pratica clinica. Ogni anno la campagna “SAVE LIVES: Clean Your Hands” mira a.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Giornata mondiale dell'igiene delle mani: le iniziative dell'Asl NovaraIl 5 maggio si celebra la Giornata mondiale dell’igiene delle mani, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), un appuntamento annuale... Giornata mondiale dell’autismo, Rimini aderisce con l’illuminazione simbolica del Castello MalatestianoIl Castello Malatestiano si illumina di blu per la Giornata mondiale dell’autismo, con un momento di comunità in piazza Malatesta In tutto il mondo,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro 2026; Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro; 28 aprile, giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro 'Non è fatalità. È il sistema che va cambiato'; Oggi la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. 28 Aprile: Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul LavoroIn occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, che si celebra ogni anno il 28 aprile, l’AUSL IRCCS di Reggio Emilia ... redacon.it Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, al centro il benessere psicosocialePromossa dall'Organizzazione internazionale del lavoro. In Italia nel 2025, secondo l'Inail, 792 hanno perso la vita (ANSA) ... ansa.it 29 APRILE 2022 GIORNATA MONDIALE DELLA DANZA “Dovremmo considerare persi i giorni in cui non abbiamo ballato almeno una volta”. Così Friedrich Nietzsche descrive la danza, una delle forme d’arte più famose che si celebra il 29 aprile di ogni anni - facebook.com facebook Nella Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro non bastano le parole. I dati restano drammatici: nel 2025 in Italia 792 morti sul lavoro, a cui si aggiungono 293 vittime in itinere. È un elenco peggiore di un bollettino di guerra. Bisogna fare molto x.com