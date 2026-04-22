Mozzarella di Bufala scontro Copagri-Consorzio | chieste le dimissioni del presidente Raimondo

Salvatore Ciardiello, presidente di Copagri Campania, ha richiesto le dimissioni di Domenico Raimondo, alla guida del Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana DOP. La richiesta segue un confronto tra le due organizzazioni, senza che siano stati comunicati ulteriori dettagli. La questione riguarda il ruolo di Raimondo all’interno del consorzio e le recenti tensioni tra le parti coinvolte.

Salvatore Ciardiello, presidente di Copagri Campania, ha chiesto le dimissioni di Domenico Raimondo, vertice del Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana DOP. La durissima presa di posizione scaturisce da recenti dichiarazioni del Consorzio ritenute “fuori dalla realtà” in merito ai costi di.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Food: Consorzio Mozzarella di Bufala Campana, degustazioni e libri, al via 2° ed. Seminari Dop(Adnkronos) – Al via la seconda edizione di 'Seminari Dop – Incontri d’autore', il progetto del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala... Il consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop esordisce alla Bit di MilanoIl Consorzio di Tutela fa il suo esordio alla Bit di Milano, dove racconterà la mozzarella di bufala campana non solo nella sua dimensione attuale di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Made in Italy 2026, gli Archivi di Stato raccontano le eccellenze italiane: la 'Dama Bianca' della mozzarella di bufala; Mozzarella di Bufala Campana Dop (2); Prezzi del cibo, gli aumenti in arrivo per la guerra in Iran; Berlusconi, Polidori (FI): Corrias ha superato il confine tra critica e insulto. Mozzarella di Bufala, scontro Copagri-Consorzio: chieste le dimissioni del presidente RaimondoSalvatore Ciardiello, presidente di Copagri Campania, ha chiesto le dimissioni di Domenico Raimondo, vertice del Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana DOP. La durissima presa di posizione ... salernotoday.it La mozzarella di bufala sta diventando troppo cara?Il Consorzio di tutela è molto preoccupato per la situazione internazionale, che pesa molto di più su un prodotto che va mangiato freschissimo. dissapore.com Accordo UE-Mercosur: opportunità o sfida Per la Mozzarella di Bufala Campana DOP, il tema è semplice solo in apparenza. Da un lato ci sono nuove possibilità per l’export e una tutela più ampia delle Indicazioni Geografiche. Dall’altro, restano aperte questi - facebook.com facebook Mozzarella di Bufala Campana DOP (@mozzarella_dop) / Posts / X x.com