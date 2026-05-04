Un veicolo non si è fermato all’alt dei carabinieri durante un posto di controllo in via di Corticella. L’automobilista ha accelerato e ha cercato di allontanarsi, passando tra cantieri, altri veicoli e pedoni lungo la strada. L’inseguimento si è protratto per alcuni minuti prima che l’auto venisse fermata dalle forze dell’ordine. Nessuna informazione è stata resa nota sul conducente o sui motivi della fuga.

Non si è fermato all’alt dei carabinieri, impegnati in un posto di controllo in via di Corticella, e ha pensato bene di scappare, tra cantieri, altri veicoli e pedoni. Fino a quando non è stato bloccato, dopo un inseguimento movimentato che ha investito la zona fino a via Bentini, e fermato dagli stessi militari dell’Arma, che hanno ammanettato l’uomo, ora arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è accaduto venerdì sera e ha scosso la zona di Corticella: il conducente, a bordo di una Lancia Ypsilon, stava percorrendo via di Corticella, quando, una volta arrivato all’altezza dell’istituto superiore Aldini Valeriani dove iniziano i lavori del cantiere del tram, ha notato un posto di blocco.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Non si ferma all’alt, inseguimento a Corticella

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