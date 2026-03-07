Inseguimento a Roma | senza patente non si ferma all' alt e si scontra contro un bus

A Roma, un'auto senza patente non si è fermata all'alt delle forze dell'ordine, dando così inizio a un inseguimento che si è concluso con lo scontro contro un autobus. Il conducente ha proseguito la fuga, ignorando gli ordini di fermarsi, e ha finito per impattare contro il mezzo pubblico in transito. L'incidente ha attirato l'attenzione dei passanti e dei servizi di emergenza presenti sul posto.

Non si è fermato all'alt delle forze dell'ordine. Ne è nato così un inseguimento, con il conducente della vettura che è andato a scontrarsi contro un autobus. Il fatto è accaduto venerdì 6 marzo su viale dei Romanisti, all'altezza di via Pietro Romano. Tutto è cominciato in via di Torre Spaccata. Un 23enne, originario del Montenegro, alla vista degli agenti ha premuto il piede sull'acceleratore, scappando. Tallonato dagli agenti, ha proseguito la sua corsa folle fino a quando non è andato a impattare contro un mezzo della linea 106, in quell'istante senza passeggeri. I motivi che lo hanno spinto a fuggire sono ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Guida senza patente e non si ferma all'altVenerdì a Lagosanto il personale della Polizia Locale intimava l'alt a un veicolo che il sistema di videosorveglianza del Comune aveva segnalato come...

Guida ubriaco e senza patente: non si ferma all'alt e picchia gli agentiUna notte di forte tensione a Ospitaletto, in provincia di Brescia, dove un ragazzo di 27 anni è stato arrestato dopo aver dato vita a un pericoloso...

