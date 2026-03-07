Treviglio non si ferma all’alt dei carabinieri | inseguito si schianta Cavalcavia bloccato e disagi al traffico

A Treviglio, un'auto non si è arrestata all’alt dei carabinieri e ha proseguito la fuga. Dopo aver tentato di sfuggire, il veicolo è finito contro un ostacolo vicino al cavalcavia dell’ospedale, causando l’interruzione del traffico e disagi alla viabilità. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Treviglio. Non si è fermato all’alt dei carabinieri e ha tentato la fuga in auto, finendo poi coinvolto in un incidente vicino al cavalcavia dell’ospedale. È accaduto nella mattinata di sabato 7 marzo. Protagonista un uomo straniero sulla trentina alla guida di un’Alfa che, alla richiesta di fermarsi da parte dei militari, ha proseguito la marcia dando il via a un inseguimento. Durante la fuga ha urtato due auto che provenivano dal senso opposto di marcia. I conducenti coinvolti non hanno riportato conseguenze. L’uomo è stato fermato dai carabinieri e successivamente trasportato in ospedale per lievi lesioni riportate nel sinistro. L’incidente, avvenuto in prossimità del cavalcavia vicino all’ospedale, ha provocato code e rallentamenti al traffico nella zona. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

