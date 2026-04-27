Martedì e mercoledì si svolgono le partite di andata delle semifinali di Champions League. Le squadre coinvolte si affrontano in due incontri che determinano le squadpe che accederanno alla finale. Le gare si terranno in diversi stadi europei e vedranno in campo alcune delle squadre più competitive della competizione. I risultati di questi incontri saranno decisivi per definire le squadre che si contenderanno il titolo nella finale.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. 180 minuti, e poi conosceremo le due finaliste che il 30 maggio si contenderanno a Budapest la Champions League. Dopo lo spettacolo dei quarti di finale sono rimaste solamente quattro squadre, che daranno vita a due semifinali ricche di fascino e dal pronostico incerto: da una parte PSG e Bayern, dall'altra Atletico Madrid e Arsenal. Il programma delle semifinali. Martedì 28 aprile al Parco dei Principi andrà in scena Paris Saint Germain-Bayern Monaco, per molti una specie di finale anticipata.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Martedì e mercoledì si gioca l'andata delle semifinali di Champions

Real Madrid-Manchester City 3-0: gol e highlights | Champions League

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