Quando si giocano le semifinali a Miami | sera o notte per l’Italia la guida tv e streaming

Le semifinali del Masters 1000 di Miami sono in programma venerdì 27 marzo, con la prima partita che inizierà alle ore 20. La manifestazione si svolge negli Stati Uniti e coinvolge i principali giocatori del circuito professionistico. La programmazione prevede anche la visione in streaming, oltre alla trasmissione televisiva in diretta.

Le semifinali del Masters 1000 di Miami si disputeranno venerdì 27 marzo: la prima si giocherà alle ore 20.00 italiane, mentre la seconda andrà in scena alle ore 00.00 italiane (mezzanotte). Si preannuncia grande spettacolo sul cemento statunitense, dove i migliori quattro giocatori del torneo si contenderanno la qualificazione all’atto conclusivo in Florida: chi avrà l’onore di scendere in campo domenica 29 marzo (ore 21.00) per cercare di alzare al cielo il trofeo? L’ordine di gioco verrà comunicato nelle prossime ore. Una semifinale vedrà coinvolti il ceco Jiri Lehecka e il francese Arthur Fils, mentre dall’altra parte del tabellone si disputeranno i quarti di finale nella giornata odierna: Jannik Sinner affronterà il padrone di casa Frances Tiafoe, il tedesco Alexander Zverev è atteso dal confronto con l’argentino Francisco Cerundolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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