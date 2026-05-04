Durante una conversazione nella Casa del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha affermato di essere stata a Hollywood in compagnia di attori come DiCaprio e Julia Roberts, sorprendendo gli altri concorrenti. La showgirl ha condiviso questa esperienza, collegandola a un periodo della sua carriera legato al mondo del cinema. La discussione ha suscitato reazioni tra i partecipanti, che hanno seguito con attenzione i dettagli forniti da Elia.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, tra litigi, strategie e colpi di scena, Antonella Elia ha tirato fuori dal cilindro un capitolo inaspettato della sua carriera: quello in cui ha fatto comparsa nei grandi film hollywoodiani. Un passato che pochi conoscevano e che la showgirl ha deciso di raccontare dopo gli scontri con Valeria Marini, che l’aveva accusata di non aver “ combinato nulla ” nella vita. La risposta della Elia è arrivata sotto forma di aneddoti e ricordi di un’esperienza che l’ha portata a incrociare alcune delle stelle più luminose del cinema mondiale. Da The Aviator a Ocean’s Twelve, passando per The Terminal di Steven Spielberg, Antonella Elia ha calcato i set americani come comparsa, vivendo da testimone silenziosa il lavoro di attori del calibro di Leonardo DiCaprio, Julia Roberts e Tom Hanks.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Non hai combinato nulla”, ma Antonella Elia spiazza tutti: “ero a Hollywood con DiCaprio e Julia Roberts”

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