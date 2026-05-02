Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha condiviso di aver lavorato come comparsa in produzioni hollywoodiane, incontrando attori come Di Caprio e Julia Roberts. Ha spiegato di aver assistito a scene in cui si vedeva la sua spalla, e ha ricordato di essere rimasta affascinata dall’esperienza. La showgirl ha fatto questa rivelazione nel corso di uno scontro con un’altra concorrente, che l’ha accusata di non aver partecipato attivamente a nulla.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Antonella Elia, dopo gli scontri con Valeria Marini che l’ha accusata di non aver “combinato nulla”, ha tirato fuori un passato poco noto: quello di comparsa nei set americani. Da The Aviator, a Ocean’s Twelve, con tanto di aneddoti su Lenardo DiCaprio, Elia ha rivelato il suo passato Hollywoodiano. “Io li vedevo e restavo abbagliata. Hanno un bagliore, una luce speciale. Questi divi sono delle presenze sceniche grandissime, ti folgorano” ha confessato la Elia. Parlando di The Aviator di Martin Scorsese, ha ricordato il lavoro come comparsa: “Ero vestita da poveretta anni ’30. Ogni ciak Leonardo DiCaprio si alzava e andava a vedere la scena e diceva al regista ‘rifacciamola’.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho lavorato con Di Caprio, Julia Roberts, li vedevo e restavo abbagliata. In un film si vede la mia spalla”: Antonella Elia rivela il passato Hollywoodiano al Grande Fratello Vip

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