Antonella Elia ha condiviso alcuni dettagli sui suoi incontri a Hollywood, dove ha avuto modo di interagire con Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese. Durante le riprese di un film di Spielberg, si può notare la sua spalla in alcune scene. La rete ha riportato come l’attrice abbia affrontato le richieste frequenti di DiCaprio durante le sessioni di lavoro, senza fornire ulteriori dettagli sulle dinamiche interne.

? Cosa scoprirai Come ha gestito Antonella le continue richieste di Leonardo DiCaprio?. Dove si può scorgere la spalla dell'attrice nel film di Spielberg?. Chi ha lasciato Antonella immobile con uno sguardo di puro disgusto?. Perché i ricordi di Hollywood influenzano lo scontro con Valeria Marini?.? In Breve Lavori con DiCaprio su The Aviator causati dalla ricerca della perfezione del protagonista.. Presenza di Tom Hanks e Catherine Zeta-Jones nel set di The Terminal di Spielberg.. Ruolo di prostituta in Ocean's Twelve con inquadratura del volto accanto a Julia Roberts.. Scontri verbali con Valeria Marini all'interno della Casa del Grande Fratello Vip.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Antonella Elia: i retroscena con DiCaprio e Scorsese a Hollywood

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