Non esistono cattivi e buoni nelle Procure ma molte zone grigie La lotta alla mafia esiste è solo ‘oscurata’ in tv dalla cronaca nera | Maria Chiara Giannetta in fuga col baby boss in Rosa elettrica

Da ilfattoquotidiano.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un film, una giovane agente coinvolta nel programma di protezione dei testimoni si trova a dover affrontare una realtà complessa e spesso nascosta, lontana dai riflettori della cronaca nera. La pellicola mette in luce le zone grigie delle procure e la lotta contro la mafia, spesso oscurate dai media. La protagonista, in fuga con un giovane coinvolto in attività criminali, si trova a vivere un’esperienza che cambierà il suo percorso personale e professionale.

Una giovane agente destinata al programma protezione dei testimoni, un ruolo delicato e difficile che però inaspettatamente rappresenterà per lei una svolta umana e professionale. È la storia che su cui poggia le basi la nuova serie tv “ Rosa Elettrica “, il thriller on-the-run targato Sky Original disponibile dall’8 maggio su Sky e in streaming su Now. L’agente Rosa – interpretata da Maria Chiara Giannetta qui in una veste inedita che nulla ha a che vedere con “Blanca”- viene incaricata di scortare Cocìss (il bravo e talentuoso Francesco Di Napoli ), figlio di un boss di Camorra deciso a collaborare. Quando scopre che qualcosa nell’operazione non torna, Rosa rompe la catena di comando e fugge con lui.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Non esistono cattivi e buoni nelle Procure, ma molte zone grigie. La lotta alla mafia esiste è solo ‘oscurata’ in tv dalla cronaca nera”: Maria Chiara Giannetta in fuga col baby boss in “Rosa elettrica”

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