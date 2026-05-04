la poliziotta in fuga col baby boss rosa elettrica thriller e commedia

Non un set cinematografico ma un circo. Perché quando giri ogni settimana in un posto diverso, ti senti come la gente del circo impegnata di continuo a montare, smontare e rimontare tendoni, con la polvere che si infila dappertutto. Ha vissuto così la realizzazione di Rosa Elettrica – In fuga con il nemico il regista Davide Marengo che definisce "crime comedy on the road" la serie tutta azione e adrenalina tratta dall’omonimo romanzo bestseller (del 2007, edito da Sellerio) di Giampaolo Simi, sei episodi in onda due a settimana, a partire da venerdì su Sky e in streaming su Now. Protagonista Maria Chiara Giannetta nel ruolo di Rosa Valera,...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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