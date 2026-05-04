Non è solo un animale | quando il lutto per un amico a quattro zampe fa davvero male

Quando si perde un animale domestico, il dolore può essere intenso come quello di una persona cara. Tornare a casa e non trovare il proprio amico a quattro zampe che ci accoglie con entusiasmo crea un vuoto difficile da colmare. La mancanza di quella presenza quotidiana si fa sentire con forza, lasciando un senso di assenza che si protrae nel tempo. La perdita di un animale domestico è riconosciuta come un lutto che può avere ripercussioni emotive significative.

Torniamo a casa, apriamo la porta e nessuno ci corre incontro scodinzolando o con la coda alzata facendo le fusa. La ciotola resta vuota, l’ombra che continuiamo a vedere non è quella del nostro amico a quattro zampe, il posto sul divano è deserto, nessun cinguettio, nessun balletto nell’acquario, nessuna ruota che gira durante la notte.Per chi ha amato un animale, quella casa improvvisamente vuota fa davvero male; e il dolore che si prova è difficile da spiegare a chi non c’è passato, perché spesso viene minimizzato o addirittura deriso. Eppure, non è “solo un animale” ciò che perdiamo, ma una parte di noi stessi, di quello che eravamo e di quello che siamo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

ABBIAMO SALVATO UN CANE CHE STAVA PER MORIRE!

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