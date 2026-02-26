Correre per Roma in compagnia del proprio amico a quattro zampe | appuntamento il 21 marzo

Come risaputo, il cane è il miglior amico dell’uomo. Una nomea più che guadagnata: complice la cieca fedeltà dell’animale verso il proprio padrone, tra uomo e cane spesso si viene a creare un vero e proprio legame affettivo profondo e indissolubile. Quale migliore occasione per celebrare questo rapporto speciale del partecipare alla Acea Water Fun Run – Saturday 5k prevista a Roma il 21 marzo? La stracittadina di 5 km che anticipa la maratona di Roma, permette infatti ai padroni di correre o camminare per vie della Capitale in compagnia del proprio amico a quattro zampe. La corsa – che partirà dai Fori Imperiali per concludersi al Circo Massimo – è infatti aperta a tutti: adulti, piccini e anche cagnolini di ogni taglia e razza. 🔗 Leggi su Romatoday.it

