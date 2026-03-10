Un amico a quattro zampe per le gestanti e i bambini

A Spoleto, si parla di un animale domestico come compagno importante per le gestanti e i bambini. La presenza di un cane o un gatto viene considerata utile durante la crescita dei più piccoli, e le iniziative sul tema proseguono senza sosta. La discussione coinvolge famiglie e operatori del settore, che condividono esperienze e opinioni su questo rapporto.

SPOLETO - Un animale domestico è un supporto importante per la crescita dei bambini. Continuano gli appuntamenti nella biblioteca comunale “Carducci“ di Spoleto, a Palazzo Mauri, parte del progetto “Dal Consultorio familiare alla Biblioteca: Nascere e Crescere. Leggendo!“, realizzato dalla biblioteca comunale Carducci e dal Consultorio familiare di Spoleto ed inserito nel Programma Nati per Leggere. Giovedì 12 marzo alle 16.30 si terrà l’incontro informativo “Crescendo con un amico ‘a quattro zampe’. L’importanza di un animale durante la gravidanza e nella vita del bambino“. Tra gli argomenti trattati: un pet per la salute della gestante;... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un amico a quattro zampe per le gestanti e i bambini Articoli correlati Questo Natale, regala amore adottando un amico a quattro zampeIl periodo delle feste è perfetto per aprire il cuore e la casa a chi ha tanto amore da dare. Spazzolini per cani: un sorriso smagliante per il tuo amico a quattro zampeNella lista degli accessori da acquistare quando si decide di adottare un cane la nostra attenzione si concentra in particolare sulle cucce, il... Aggiornamenti e notizie su Un amico a quattro zampe per le... Temi più discussi: Crescendo con un amico a 4 zampe. L’importanza di un animale durante la gravidanza e nella vita del bambino; Un amico a quattro zampe per le gestanti e i bambini; Piccolo amico a quattro zampe: salvato dai Vigili del Fuoco dopo una caduta nel pozzo; Conegliano, una nuova area per gli amici a quattro zampe: ecco come funziona. Al mare con il proprio amico a quattro zampe, le Marche all’avanguardia nelle spiagge pet-friendlyPrendere con sé un cane significa condividere la quotidianità con un amico, trascorrere insieme le giornate, 365 giorni l’anno. E come organizzare le vacanze estive? Le opzioni sostanzialmente sono ... ilmessaggero.it Molly una storia vera, la favola di Armano e Molinaro sull’importanza di un amico a quattro zampeL’importanza di un amico a quattro zampe. L’ umanità, spesso esemplare di un cane. L’orrenda pratica dell’abbandono. Sono i temi che la scrittrice Ida Armano, con l’illustratrice Lisa Molinaro, ... napoli.repubblica.it Milannews.it. . Le parole di Davide #Bartesaghi alla presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini, dove gli verrà consegnato il premio: “Amico dei Bambini … Un Esempio per loro”. (Via @lorenzodeangelis_ e @antonello__gioia ) - facebook.com facebook Una volta dissi a un mio amico "ciai provato!" Lui mi rispose "Eh Shapovalov" Da lì è diventato sinonimo. Quindi il mio recap è: ieri sera Shapovalov shapovalov. O forse neanche tanto. x.com