A Miami, la scena automobilistica vede un giovane pilota emergere come principale avversario, lasciando intendere di essere ora il punto di riferimento da battere. Con un percorso che lo ha portato a vincere tutte le categorie giovanili al primo tentativo, ha conquistato il successo a 18 anni utilizzando una Mercedes. Dopo un anno di esperienza, ha dichiarato ufficialmente il suo obiettivo di vincere il mondiale, dimostrando ambizione e determinazione.

Non perde tempo, Kimi. Nella sua giovanissima carriera non l’ha mai fatto. Ha vinto tutte le categorie giovanili al primo anno, a 18 anni su una Mercedes e, dopo un anno di apprendimento, ha dichiarato l’obiettivo: “ Vincere il mondiale ”. Antonelli è giovane ma già centrantissimo, non parla a caso e non si nasconde, sa di avere la macchina migliore e di poter competere ma il weekend perfetto (o quasi, lo direbbe anche lui) di Miami non è merito del suo mezzo ma tutta “roba” sua. Perché con gli aggiornamenti portati McLaren si è rifatta sotto in maniera concreta, lo dimostrano pole e vittoria Sprint di Norris e il doppio podio di domenica. Per inquadrare bene la prova di forza di Antonelli bisogna guardare il compagno di squadra.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Non è la Mercedes, è Antonelli: a Miami la prova che ora è lui il pilota da battere

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