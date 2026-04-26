Lo sfregio dalla Svizzera su Crans-Montana | Da noi nessun errore Perché le prossime fatture per le cure saranno anche più care

A Crans-Montana, in Svizzera, si è verificato uno sfregio legato alle fatture inviate ai parenti dei giovani coinvolti nel incendio a bordo del Constellation. Le autorità locali hanno dichiarato che le fatture sono state corrette e non ci sono errori. Nei giorni successivi, sono state annunciate aumenti nei costi delle cure mediche, che si rifletteranno anche nelle prossime fatture inviate alle famiglie interessate.

Le f atture spedite ai parenti dei ragazzi feriti nel rogo del Constellation non sono arrivate per sbaglio. La Svizzera non sembra volerci ripensare un attimo, come conferma una nota ufficiale dell’ Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufas), che fa capo al Dipartimento federale dell’Interno, riportata dal Corriere della Sera. Il documento chiarisce che «le disposizioni sull’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni si applicano anche alle vittime del rogo» di Capodanno. Una posizione ribadita anche al dipartimento per la Salute di Berna, come scrive Repubblica, che allarga il quadro: il conto sale già a quasi 128 mila euro, con punte di circa 73 mila euro per poche ore di ricovero, e gli importi sono destinati a crescere.🔗 Leggi su Open.online Svizzera in lutto per la strage di Crans-Montana: campane e rose bianche per le vittime Notizie correlate Crans Montana, Svizzera insiste: “Gli italiani devono pagare le cure ricevute, noi paghiamo per gli svizzeri”La Svizzera insiste sui pagamenti per il ricovero dei ragazzi italiani dopo il rogo nella discoteca Le Constellation di Crans Montana. «L?Italia ci rimborsi le cure», affronto della Svizzera su Crans Montana. Meloni: «Richiesta ignobile»Una richiesta che sembra quasi una provocazione e che potrebbe scatenare un nuovo caso diplomatico. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 aprile: la rassegna stampa; Crans-Montana, Meloni risponde alla Svizzera: Ignobile richiesta, la respingeremo al mittente | Libero Quotidiano.it; Isabella Tovaglieri inchioda Ilaria Salis: Cosa spunta nei fascicoli tedeschi. Presentata un’interrogazione alla Commissione europea | Libero Quotidiano.it. Lo sfregio dalla Svizzera su Crans-Montana: «Da noi nessun errore». Perché le prossime fatture per le cure saranno anche più careÈ la regola e si applica per qualsiasi caso, spiegano le autorità svizzere sul caso delle fatture inviate alle famiglie dei ragazzi curati nei loro ospedali dopo la tragedia del Constellation. L'artic ... msn.com Crans-Montana, la Svizzera tira dritto con le fatture delle spese mediche. Mulè: Pronta la risoluzione per le cure gratuiteLe autorità elvetiche hanno ribadito che si tratta di assistenza reciproca, ma l'ambasciatore italiano ha ribadito: Se arrivano fatture le rimandiamo indietro. Poi l'annuncio del vicepresidente de ... today.it Il tragico rogo del locale Constellation a Crans-Montana, costato la vita a 41 persone, continua a scatenare una tempesta diplomatica tra Roma e Berna. Al centro della contesa non ci sono solo le responsabilità penali per il disastro, ma una questione econom - facebook.com facebook Crans-Montana, la Svizzera non arretra sul pagamento dei ricoveri: «Se volete mandateci le vostre, di fatture». Le vittime elvetiche: uno scandalo x.com