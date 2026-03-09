La Regione ha annunciato che il progetto del Nodo Alta Velocità a Firenze sarà completato entro il 2028. La costruzione dell’infrastruttura sta seguendo il cronoprogramma stabilito e procede senza ritardi significativi. L’opera riguarda la realizzazione di nuove linee ferroviarie e i relativi collegamenti nel capoluogo toscano. Nessuna variazione rispetto ai piani iniziali è stata comunicata al momento.

FIRENZE – La realizzazione dell’infrastruttura per l’ Alta Velocità nel capoluogo toscano procede in rigorosa aderenza alle scadenze prefissate. A tracciare il bilancio sullo stato di avanzamento dei cantieri è l’amministrazione regionale, a margine di una ricognizione tecnica svoltasi nella giornata di ieri, domenica 8 marzo. L’ispezione istituzionale, guidata dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, si è concentrata in modo particolare sugli interventi di natura idraulica che Rfi sta eseguendo lungo il corso del torrente Mugnone, opere funzionali e complementari al grande assetto del nodo ferroviario. In tale circostanza, i vertici regionali hanno garantito che i ritmi operativi attuali consentiranno la consegna definitiva dell’intera opera infrastrutturale nel 2028. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Nodo Alta Velocità a Firenze: la Regione conferma il completamento dell'opera entro il 2028

