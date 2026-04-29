Il Partito Democratico di Perugia ha dichiarato che la realizzazione della bretella intorno alla città rappresenta una priorità strategica e non può più essere rimandata. La questione del Nodo di Perugia, già oggetto di discussioni e dibattiti, torna al centro dell’attenzione politica, con il partito che si esprime chiaramente sulla necessità di procedere con l’opera. La decisione arriva in un momento di confronto tra le parti coinvolte.

Il Partito democratico rompe gli indugi sul Nodo di Perugia e sentenzia che "la realizzazione della bretella intorno alla città di Perugia è una priorità strategica non più rinviabile". Il Pd del capoluogo ha deciso di scoprire definitivamente le carte – anche se in realtà afferma da sempre di essere favorevole all’opera nella sua completezza – dopo le affermazioni dell’assessore regionale (anch’egli del Pd), Francesco De Rebotti, dopo le sollecitazioni di Confindustria Umbria e la presa di distanza da Avs. De Rebotti, infatti, aveva detto che "l’opera va realizzata e progettata per intero" provocando uno scossone – ormai periodico sulla questione – nel centrosinistra.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nodo di Perugia, la (solita) diatriba. Il Pd ora rompe tutti gli indugi: "Quell’opera va realizzata"

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