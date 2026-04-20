Durante l'ultima puntata di Che Tempo Che Fa, l'attrice e comica ha criticato apertamente le reti televisive generaliste, in particolare Rai1 e Canale 5, per l'orario di inizio troppo tardi delle trasmissioni in prima serata. Littizzetto ha espresso il suo disappunto riguardo ai ritardi frequenti, sottolineando come questo influisca sull'inizio delle programmazioni serali. La sua presa di posizione ha attirato l'attenzione sui cambiamenti degli orari di programmazione.

A Che Tempo Che Fa Luciana Littizzetto non le ha mandate a dire alla tv generalista e in particolare a Rai1 e Canale 5 per la sempre più ritardata partenza della prima serata. Volevo fare un appello a nome mio e di un sacco di persone che incontro per la strada. Mi rivolgo a quelli che fanno il palinsesto della televisione generalista, non quella delle piattaforme né quella on demand, ma quella normale dove si paga il canone e che guarda la maggior parte delle persone. Potete far iniziare la prima serata ad un’ora decente? Se si chiama prima serata vuol dire che si deve fare nella prima parte della serata sennò si chiamava prima nottata. Cioè non è possibile che parte la prima serata alle dieci di sera.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - LITTIZZETTO CONTRO RAI1 E CANALE 5 PER LA PRIMA SERATA CHE INIZIA TROPPO TARDI

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la Repubblica. . Troppo tardi. Luciana Littizzetto riapre a Che tempo che fa il caso degli orari della tv generalista e dà voce a una protesta che da tempo attraversa il pubblico: la prima serata, dice, non può cominciare quando molte persone pensano già alla sv - facebook.com facebook

“Volevo fare un appello sull’inizio delle prime serate”. - Luciana Littizzetto #CTCF x.com