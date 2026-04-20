A Che Tempo Che Fa Luciana Littizzetto non le ha mandate a dire alla tv generalista e in particolare a Rai1 e Canale 5 per la sempre più ritardata partenza della prima serata. Volevo fare un appello a nome mio e di un sacco di persone che incontro per la strada. Mi rivolgo a quelli che fanno il palinsesto della televisione generalista, non quella delle piattaforme né quella on demand, ma quella normale dove si paga il canone e che guarda la maggior parte delle persone. Potete far iniziare la prima serata ad un’ora decente? Se si chiama prima serata vuol dire che si deve fare nella prima parte della serata sennò si chiamava prima nottata. Cioè non è possibile che parte la prima serata alle dieci di sera.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - LITTIZZETTO CONTRO RAI1 E CANALE 5: LA PRIMA SERATA INIZIA TROPPO TARDI!

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