Nino Frassica ha fatto una proposta riguardo all’orario di inizio della prima serata televisiva. Suggerisce di eliminare cinque minuti e di far partire lo spettacolo alle 20, invece che più tardi. La sua idea si inserisce in un dibattito più ampio sulla durata delle trasmissioni serali, che spesso iniziano oltre l’orario desiderato. La proposta è stata condivisa pubblicamente dall’attore, senza ulteriori dettagli sulle modalità di attuazione.

Anche Nino Frassica si unisce all'appello per la prima serata che finisce troppo tardi: la sua proposta prevede un inizio alle 20.55 e l'eliminazione di Cinque Minuti di Bruno Vespa In questi giorni si sta parlando molto dell’inizio troppo tardivo della prima serata, così tra una lamentela e l’altra,i vertici Rai e Mediaset hanno trovato una soluzione per far sì che non finisca troppo tardi ma lasciando invariata la messa in ondae quindi la durata dell’access. CosìNino Frassicaha proposto un’altra idea, secondo lui molto semplice e che permetterebbe di far iniziare la prima serata alle ore 20.55. In un post InstagramNino Frassicascrive:“Basta poco, se vogliamo che la prima serata inizi alle 20.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Nino Frassica contro la prima serata, la sua proposta: “Eliminiamo Cinque minuti”

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