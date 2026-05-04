Nino Frassica ha rivolto una battuta al conduttore di Porta a Porta, Bruno Vespa, durante un intervento pubblico. La discussione si è concentrata sugli orari delle trasmissioni in prima serata, un argomento che da tempo suscita divisioni tra professionisti del settore e pubblico. Sempre più persone criticano i programmi che iniziano tardi, alimentando il dibattito sulla scelta degli orari di trasmissione.

Il tema degli orari della prima serata continua ad accendere il confronto tra addetti ai lavori e telespettatori, sempre più insofferenti davanti a programmi che iniziano troppo tardi. In questo scenario si inserisce con la sua consueta ironia Nino Frassica, che ha deciso di dire la sua con una proposta tanto provocatoria quanto efficace, tirando in ballo anche Bruno Vespa. Come risolvere il problema della prima serata? Eliminare Bruno Vespa: la soluzione di Nino Frassica. Secondo Nino Frassica, la questione si potrebbe risolvere con pochi accorgimenti mirati. In un post pubblicato sui social, il comico ha suggerito di anticipare l’inizio della prima serata riducendo progressivamente la durata dei programmi pomeridiani e preserali di Rai.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Nino Frassica contro Bruno Vespa: con la sua ironia affonda il conduttore di Porta a Porta, che frecciatina perfetta!

Nino Frassica contro Bruno Vespa: con ironia affonda il conduttore di Porta a Porta, che frecciatina

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Nino Frassica ironizza sulla prima serata Rai: Un gossip in meno e niente 5 minuti di Bruno Vespa; Nino Frassica e la soluzione per la prima serata: Un gossip in meno, niente 5 Minuti di Vespa e un pacco in meno; Cast completo del film Ancora più Sexy; Dalla strada al palco, pagelle: Bianca Guaccero canta e piange (7), Enrico Brignano sbaglia talent (8), dov’è finito Nino Frassica? (5).

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Basta poco, se vogliamo che la prima serata di Rai1 cominci alle ore 20:55". Nino Frassica è intervenuto sulla questione degli orari della tv con una proposta concreta che ha fatto sorridere ma anche riflettere. Il comico siciliano, con un post su Facebook, ha su - facebook.com facebook

Il palinsesto televisivo di Nino Frassica. “I #CinqueMinuti Bruno Vespa se li fa a #PortaAPorta” #LaVoltaBuona #IlParadisoDelleSignore #VitaInDiretta #LEredità #TG1 #AffariTuoi #RobertaValente #DallaStradaAlPalco x.com