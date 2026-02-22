Porta a Porta clamoroso Bruno Vespa | come affonda la Sea Watch

Bruno Vespa denuncia che Porta a Porta ha dedicato ampio spazio alla controversia tra il governo e la ONG Sea Watch, causata dal fermo giudiziario di una nave nel 2019. La sentenza del tribunale di Palermo obbliga le autorità italiane a risarcire la ong tedesca con 76mila euro e 14mila di spese legali. La vicenda ha suscitato molte discussioni nel dibattito pubblico sulla gestione dei migranti e le responsabilità delle istituzioni italiane.

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Porta a Porta ) In piena campagna referendaria esplode la vicenda della sentenza emessa dal tribunale di Palermo secondo cui il governo e la prefettura di Agrigento dovranno risarcire la ong tedesca Sea Watch con 76mila euro, più 14mila di spese legali, per il fermo illegittimo del giugno 2019 alla nave comandata da Carola Rackete. La notizia rimbalza in tutti i tg e talk politici mentre sul web sono migliaia i commenti per lo più critici verso la corte palermitana. Porta a Porta non poteva certo sottrarsi al caso dedicandogli il secondo blocco con ospiti il giornalista Antonio Polito e Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.