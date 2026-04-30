Ilary Blasi si risposa La reazione di Francesco Totti lascia tutti a bocca aperta

Recentemente si è diffusa la notizia del matrimonio imminente tra la conduttrice televisiva e un imprenditore. La notizia ha suscitato commenti e reazioni tra il pubblico e i media. Nel frattempo, l'ex marito della conduttrice ha espresso una reazione che ha attirato l'attenzione di molti. La vicenda riguarda anche dettagli sulla cerimonia e sulla scelta di celebrare il matrimonio, che si terrà in una località ancora non resa nota.

Il profumo dei fiori d’arancio torna protagonista nella vita di Ilary Blasi, pronta a sposare l’imprenditore Bastian Muller. Un matrimonio che segna un nuovo capitolo personale per la conduttrice, dopo il lungo e discusso divorzio da Francesco Totti. Il secondo “sì” della showgirl resta però avvolto nel massimo riserbo. Nessuna conferma ufficiale su data delle nozze, luogo della cerimonia o lista degli invitati, in un clima di totale segretezza che alimenta curiosità e indiscrezioni. Secondo quanto riportato da alcune ricostruzioni giornalistiche, l’entourage della coppia avrebbe già iniziato a respirare l’atmosfera dell’evento, anche se tutto resta ancora strettamente blindato.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ilary Blasi si risposa”. La reazione di Francesco Totti lascia tutti a bocca aperta Notizie correlate “Ilary Blasi si risposa e…”. La reazione di Francesco Totti e della figlia ChanelIl futuro sentimentale di Ilary Blasi torna al centro dell’attenzione mediatica e questa volta con prospettive che sembrano ormai sempre più concrete. Ilary Blasi, la reazione di Francesco Totti alle nozze con Bastian MullerLe nozze di Ilary Blasi con Bastian Muller stanno per diventare realtà, o almeno è questo che la conduttrice ha lasciato intendere a Verissimo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ilary Blasi sposa Bastian Muller: spunta la reazione di Francesco Totti e (quella della figlia Chanel); Ilary Blasi sposa il personal trainer, tremenda gaffe. La regia del GF costretta a censurare; Quando si sposano Ilary Blasi e Bastian Muller? Le ultime novità sulla coppia; Ilary Blasi e Bastian Muller, fuga primaverile a Capri tra gita in barca e cena romantica. Ilary Blasi si risposa. La reazione di Francesco Totti lascia tutti a bocca apertaIl profumo dei fiori d’arancio torna protagonista nella vita di Ilary Blasi, pronta a sposare l’imprenditore Bastian Muller. Un matrimonio che segna un nuovo ... thesocialpost.it Ilary Blasi e Bastian Muller si sposano, ma Totti non è per niente felice: non l’ha presa bene, la reazioneIlary Blasi sta per sposare Bastian Muller, ma Francesco Totti non sarebbe affatto contento: ecco la reazione dell'ex calciatore. donnapop.it Ilary Blasi sposa Bastian Muller, chi è (davvero) il futuro marito - facebook.com facebook