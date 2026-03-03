Il ballerino Nikita Perotti è fidanzato?

Nikita Perotti, ballerino e maestro di danza, è noto per aver partecipato a “Ballando Con Le Stelle” e aver vinto lo show con Andrea Delogu lo scorso dicembre. Tra i protagonisti più apprezzati del programma, si è distinto per le sue abilità sul palco e il ruolo di insegnante. La sua vita privata, in particolare il suo stato sentimentale, è oggetto di curiosità tra i fan.

Nikita Perotti è tra i maestri di danza più amati di “Ballando Con Le Stelle”, conquistando inoltre la vittoria con Andrea Delogu lo scorso dicembre. Nikita Perotti, il successo a Ballando Con Le Stelle. Oggi il ballerino sarà ospite del secondo appuntamento settimanale con La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. Nato a Chivasso nel 2004 in una famiglia italo-russa, si trasferisce a Genova per seguire il viaggio nel mondo della danza, (passione che lo accomuna al fratello Viktor), dove studia alla Naima Academy insieme alla collega Sophia Berto. I ballerini iniziano la loro collaborazione nel 2019, che porterà nel 2021 alla vittoria dei campionati italiani di latin show e raggiungono per due anni consecutivi le finali dei Campionati Assoluti della Federazione Italiana Danza Sportiva. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Leggi anche: Andrea Delogu, scatta il bacio. Ma non è con il ballerino Nikita Perotti

“Ha mentito a lei”. L’assurda scoperta su Nikita Perotti, il ballerino di Andrea Delogu a Ballando con le stelleIl trionfo televisivo non ha segnato la fine dell’attenzione mediatica su Andrea Delogu e Nikita Perotti.

AMORE A BALLANDO Nikita Perotti RIVELA Potrebbe Ricapitare!

Andrea Delogu e Nikita Perotti stanno insieme? Lei rompe il silenzio: «Non finirà con Ballando». Cosa ha detto«Ho i direct pieni di dimmi che vi amate. Questa che state leggendo è una dichiarazione, poi aggiungete voi la parola che preferite». Andrea Delogu prova a chiarire il legame con il ballerino Nikita ... corriereadriatico.it

Nikita Perotti e Andrea Delogu fidanzati? Lui si sbilancia: Non lo escludo/ Tra noi è qualcosa di magicoNikita Perotti e Andrea Delogu sono una coppia anche fuori da Ballando con le stelle 2025? Il ballerino apre il suo cuore e parla di sentimenti Nikita Perotti e Andrea Delogu sono una coppia anche ... ilsussidiario.net