Rifiuti | a Marina arrivano altri cassonetti intelligenti per la raccolta differenziata

A Marina di Pisa, i rifiuti diventano più facili da differenziare grazie a nuovi cassonetti intelligenti. La città ha installato altri contenitori digitali, migliorando così la gestione dei rifiuti nella zona di via da Verrazzano. Questi cassonetti, dotati di tecnologia moderna, aiutano i cittadini a smaltire correttamente i materiali.

Si amplia la rete cittadina servita dal sistema di raccolta con cassonetti stradali informatizzati, estendendosi anche alla zona di via da Verrazzano, a Marina di Pisa. Dopo le altre zone già servite in città e sul litorale, anche l’area passa dal porta a porta ai cassonetti intelligenti, nell’ambito del percorso verso l’introduzione della tariffazione puntuale. “Con l’entrata in funzione dei nuovi cassonetti intelligenti a Marina di Pisa - dichiara Elena Del Rosso, assessore alle politiche ambientali del Comune di Pisa - prosegue il lavoro dell’Amministrazione comunale, in città e sul Litorale, verso una raccolta differenziata più efficiente e una città più sostenibile.🔗 Leggi su Pisatoday.it

A gennaio a Foggia saranno installati i primi 280 cassonetti intelligenti per la raccolta differenziata domestica, segnando un passo importante verso una gestione più efficiente dei rifiuti.

