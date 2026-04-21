A Madonnella, a Bari, sono in arrivo i nuovi cassonetti intelligenti per la raccolta differenziata. L'installazione inizierà questa notte, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per i cittadini. Entro la fine del mese, i contenitori saranno disponibili e pronti all’uso, offrendo un sistema più avanzato per la gestione dei rifiuti nel quartiere.

I cassonetti intelligenti stanno per arrivare a Madonnella a Bari. L’installazione partirà da questa notte, ma per non creare troppi disagi ai cittadini (e quindi garantire meno divieti possibili) è stato elaborato da Amiu un piano insieme alla polizia locale che prevede di procedere per step di cinque postazioni alla volta. Obiettivo terminare l’installazione entro il 30 aprile, e contestualmente provvedere alla rimozione degli attuali cassonetti. Ogni nuova postazione sarà completa di cassonetti e campane per raccogliere tutte le tipologie di rifiuti, così da consentire ai cittadini una raccolta differenziata più agevole e consapevole. La scheda Ma non saranno fin da subito utilizzabili con la scheda.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Raccolta differenziata: entro fine mesi i nuovi cassonetti, ecco come funzionano

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