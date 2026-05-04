Nicolò Bulega sta ottenendo risultati record nella Superbike, con quattro triplette consecutive in altrettanti round disputati. Questo rendimento ha portato il pilota a raggiungere 16 vittorie consecutive nella categoria principale delle derivate di serie. Le sue prestazioni sono state celebrate come un risultato molto speciale, con il pilota che ha espresso la sua soddisfazione per questo successo in Ungheria.

Nicolò Bulega sta riscrivendo il libro dei record della Superbike grazie ad un avvio di stagione semplicemente perfetto, in cui ha collezionato quattro triplette su altrettanti round disputati portando a 16 il nuovo record di vittorie consecutive nella massima categoria delle derivate di serie. L’emiliano del team ufficiale Ducati sta dominando la scena nel 2026 e, a meno di clamorosi colpi di scena, si involerà nei prossimi mesi verso la conquista del suo primo titolo iridato. Al Balaton Park Bulega ha dovuto fare i conti con un avversario credibile come il suo compagno di squadra Iker Lecuona, riuscendo comunque ad imporsi in tutte le gare del weekend: “ Un altro weekend spettacolare, sono persino più felice degli scorsi round.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nicolò Bulega: “Volevo tanto questa tripletta in Ungheria. Stiamo facendo qualcosa di molto speciale”

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