Dal 27 al 29 marzo si svolgerà a Portimao il secondo appuntamento del campionato mondiale Superbike 2026. La gara si terrà sul circuito portoghese, con la presenza dei piloti che gareggeranno per ottenere punti utili alla classifica generale. La manifestazione si svolge nel fine settimana, con prove e competizioni distribuite su tre giorni.

Da venerdì 27 a domenica 29 marzo andrà in scena il weekend di gara del Gran Premio del Portogallo 2026, secondo round stagionale del Mondiale Superbike. Riflettori puntati sulla meravigliosa pista di Portimao, che si appresta ad ospitare il primo degli undici appuntamenti consecutivi in Europa che chiuderanno il campionato riservato alle derivate di serie dopo la tappa inaugurale disputata in Australia. A Phillip Island i pronostici della vigilia erano stati rispettati in pieno, con Nicolò Bulega che ha confermato il suo ruolo di strafavorito facendo bottino pieno (Superpole e poi tre vittorie di fila) e lanciando un messaggio inequivocabile al resto della concorrenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega a caccia della tripletta anche a Portimao per scappare via nel Mondiale

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