Nel corso di un'intervista al Corriere della Sera, Pablo Abdala, presidente dell'Instituto nacional del niño el adolescente uruguayo, ha affermato di essere a conoscenza dell'invio di una richiesta di informazioni riguardo al caso Minetti e di aver dichiarato che ci sarà collaborazione. La vicenda, coinvolgendo Nicole Minetti, si trova sotto l'esame dei tribunali, che hanno il potere di chiudere il procedimento.

"So che è stata inviata una richiesta d'informazioni e naturalmente collaboreremo ". Lo afferma, in un'intervista al Corriere della Sera, Pablo Abdala, presidente dell'Instituto nacional del niño el adolescente uruguayo, parlando del caso Minetti. "La controversia politica è nata in Italia e non spetta certo a me immischiarmi" aggiunge. Ha sentito Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti, nell'ultima settimana? "No. E per quale motivo avrei dovuto farlo?". Non crede che ci siano stati errori? "No. L'adozione per Minetti e Cipriani ha comportato un lungo iter - prosegue Abdala -, fra il 2019 e il 2023, e la legge è stata rispettata. L'hanno decretato gli stessi tribunali.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Nicole Minetti, "lo dicono i tribunali": l'uomo che può chiudere il caso

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