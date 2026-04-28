Recentemente, Nicole Minetti, ex ballerina e consigliera regionale del Pdl, ha ottenuto la grazia dopo essere stata coinvolta in un procedimento giudiziario legato al caso Ruby. Nel maggio 2010, Minetti si recò in questura a Milano per incontrare Karima El Mahroug, conosciuta come Ruby. Le accuse e le vicende giudiziarie che riguardano questa storia sono state al centro di molte discussioni pubbliche e legali nei mesi scorsi.

Nicole Minetti, ex ballerina di Colorado ed ex consigliera lombarda del Pdl, che nel maggio 2010 andò a prendere Karima El Mahroug detta Ruby in questura a Milano, nei mesi scorsi ha ricevuto la grazia. Il provvedimento ha effetto sulle due condanne che la donna ha ricevuto nel 2019 e nel 2021: una a due anni e dieci mesi nel processo Ruby Bis per favoreggiamento della prostituzione, e una a un anno e un mese per peculato sui rimborsi quando era al Pirellone. La carriera politica di Nicole Minetti e cosa era successo. Nel 2010 Nicole Minetti viene eletta consigliera regionale in Lombardia dopo essere stata candidata nel listino di Roberto Formigoni, che garantiva ai candidati l’elezione in caso di vittoria del candidato presidente.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il caso di Nicole Minetti, il caso Ruby, le accuse, il compagno Giuseppe Cruciani e la grazia: cosa non torna

Notizie correlate

Nicole Minetti graziata da Mattarella: motivi umanitari e il nodo del caso RubyNicole Minetti graziata: cosa ha deciso il Quirinale? Una decisione destinata a far discutere.

Nicole Minetti graziata da Mattarella: era stata condannata 3 anni e 11 mesi per il caso RubyNicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Nicole Minetti, la grazia ora è un caso. Chi è l’ex igienista dentale entrata in politica; Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive a Nordio: Supposte falsità, servono verifiche urgenti; Mattarella ha chiesto chiarimenti al ministero della Giustizia sulla grazia di Nicole Minetti; Nicole Minetti ha fatto causa per avere il bambino che le è valso la grazia.

Grazia a Nicole Minetti, Colle chiede chiarimenti. Ministero: Nessun elemento negativoLeggi su Sky TG24 l'articolo Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale chiede chiarimenti al Ministero: 'Urgenti verifiche' ... tg24.sky.it

Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale chiede chiarimento al ministero della GiustiziaDiventa un caso il provvedimento di grazia concesso lo scorso febbraio a Nicole Minetti - riminese, 41 anni, ex politica con un passata da consigliera ... chiamamicitta.it

“Supposte falsità” nella domanda di grazia per Nicole Minetti: ora il Quirinale fa retromarcia e interroga Nordio. @thomasmackinson x.com

ESCLUSIVO: quarta parte dell’inchiesta che ha portato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a chiedere chiarimenti al ministro Nordio sulla "supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza" a Nicole Minetti. L'inchiesta a p - facebook.com facebook