In Uruguay si sono aperti alcuni accertamenti riguardo a Nicole Minetti, mentre la Procura italiana prosegue le indagini su di lei. Nel frattempo, il paese sudamericano sta verificando le modalità con cui un bambino sarebbe stato adottato, senza ancora trarre conclusioni definitive. Minetti ha preso posizione pubblicamente, respingendo le accuse e affermando di essere estranea ai fatti. La vicenda si svolge in un clima di attesa e investigazioni ufficiali.

Mentre la Procura indaga su Nicole Minetti, l'Uruguay cerca di capire se il bambino sia stato adottato con modalità corrette La notizia della grazia che ha ricevutoNicole Minettiha fatto scalpore. Ma ciò non riguarda solo l’Italia perché sembra proprio che la scelta presa dal Ministero della Giustizia e poi firmata dal presidente Mattarella abbiasconvolto anche l’Uruguay. Infatti il perno che ha influito sulla decisione è un minore, un bambino che risulta essere figlio diNicole Minettima, dopo qualche ricerca più approfondita da parte deIl Fatto Quotidiano, si è scoperto che in realtàla donna ha adottato quel bambino qualche anno fa. Si tratta di un minore che è in condizioni fragili, sia dal punto di vista della salute, ma soprattutto perché ha un padre in carcere ed una madre che risulta scomparsa.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Nicole Minetti, in Uruguay scoppia il caso, ma lei si difende

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