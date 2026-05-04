Nicole Minetti il dietrofront di Ranucci e le scuse a Nordio Bartolozzi | Fango su di me non ho gestito la richiesta di grazia

Il provvedimento di grazia concesso a Nicole Minetti sta suscitando molte polemiche, e le controversie coinvolgono anche le dichiarazioni di alcuni protagonisti. Ranucci ha fatto un passo indietro, mentre Nordio ha ricevuto delle scuse ufficiali. Bartolozzi ha invece respinto le accuse di aver gestito la richiesta di clemenza, definendo le accuse infondate e chiedendo di chiarire la propria posizione.

Il provvedimento di clemenza concesso a Nicole Minetti ha sempre più i contorni di un “pasticciaccio brutto”. Dopo la puntata di Report di domenica, la giornata di ieri ha fatto registrare una clamorosa retromarcia di Sigfrido Ranucci. Il conduttore ha porto le sue scuse ufficiali al Guardasigilli per aver riferito, durante il programma Cartabianca, di una presunta presenza del ministro presso il ranch di Giuseppe Cipriani in Uruguay, circostanza citata come indiscrezione. “Mi cospargo il capo di cenere”, ha dichiarato Ranucci rivolgendosi a Carlo Nordio, precisando però: “Non ho dato una notizia non verificata, ho detto che stavamo verificando una notizia”.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nicole Minetti, il dietrofront di Ranucci e le scuse a Nordio. Bartolozzi: “Fango su di me, non ho gestito la richiesta di grazia” Notizie correlate Nicole Minetti, la procura pronta al dietrofront sulla grazia se l’Interpol confermerà i dubbi. E Nordio fa causa a Ranucci per diffamazioneSono attesi a breve i primi esiti degli accertamenti all’estero chiesti dalla procura generale di Milano – in particolare in Spagna ed Uruguay – nel... “Mi copro il capo di cenere, ma…”: le finte scuse di Ranucci a Nordio. Bartolozzi: "Macchina del fango"Nella puntata di Report andata in onda ieri su Rai Tre, il conduttore Sigfrido Ranucci è tornato sul caso di Nicole Minetti e, in particolare, sullo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dietrofront su Nicole Minetti. Cronaca dell’ultimo pasticcio di Nordio (di F. Olivo); Nicole Minetti, la procura pronta al dietrofront sulla grazia se l'Interpol confermerà i dubbi. E Nordio fa causa a Ranucci per diffamazione; Nicole Minetti, il Quirinale può annullare la grazia? I precedenti e l'ipotesi controdecreto; Il caso della grazia a Nicole Minetti rischia di esplodere. In corso verifiche. Il pg di Milano: Il parere potrebbe esser modificato. Nicole Minetti, il dietrofront di Ranucci e le scuse a Nordio. Bartolozzi: Fango su di me, non ho gestito la richiesta di graziaIl provvedimento di clemenza concesso a Nicole Minetti ha sempre più i contorni di un pasticciaccio brutto. Dopo la puntata di Report di domenica, la giornata di ieri ha fatto registrare una ... quotidiano.net Dietrofront su Nicole Minetti. Cronaca dell’ultimo pasticcio di NordioUna serie di articoli del Fatto mina i presupposti su cui è stata concessa la grazia presidenziale. Il Quirinale irritato chiede un supplemento d’indagine al ... huffingtonpost.it Il caso della grazia a Nicole #Minetti #quartarepubblica x.com L'obiettivo delle indagini della Procura generale di Milano è capire se davvero Nicole Minetti abbia abbandonato lo stile di vita che le è costato due condanne - facebook.com facebook