Nicole Minetti la procura pronta al dietrofront sulla grazia se l’Interpol confermerà i dubbi E Nordio fa causa a Ranucci per diffamazione

La procura generale di Milano sta completando gli accertamenti all’estero in Spagna e Uruguay riguardo alla richiesta e all’ottenimento della grazia da parte di Nicole Minetti. I risultati di questi controlli potrebbero influenzare la posizione dell’ufficio giudiziario rispetto alla possibilità di revocare l’indulto. Nel frattempo, il ministro della Giustizia ha citato in giudizio un giornalista per diffamazione.

Sono attesi a breve i primi esiti degli accertamenti all’estero chiesti dalla procura generale di Milano – in particolare in Spagna ed Uruguay – nel supplemento di indagine sul caso della grazia chiesta e ottenuta da Nicole Minetti. Lunedì, anticipa l’Ansa, la procuratrice Francesca Nanni e il sostituto Gaetano Brusa faranno il punto della situazione sul caso scoperchiato dal Quirinale, che ha adombrato sospetti sulla veridicità degli atti corredati alla domanda di grazia e sul fatto che l’ex igienista mentale di Silvio Berlusconi, condannata a 2 anni e 10 mesi per sfruttamento della prostituzione nel caso Ruby e a 1 anno e 1 mese per la Rimborsopoli lombarda, abbia realmente tagliato i ponti con la vita precedente.🔗 Leggi su Open.online

«Nicole Minetti graziata dal Presidente della Repubblica per motivi umanitari», la rivelazione

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Temi più discussi: Grazia a Nicole Minetti, la procura: Fatti gravi. Siamo stati diligenti, ma magari non perspicaci; Nicole Minetti: Io mai indagata in Uruguay, per mio figlio ingiustificata esposizione mediatica. La Procura di Milano: Verifiche con l'Interpol. Noi diligenti; Nicole Minetti, la procura generale di Milano avvia verifiche urgenti su fatti gravissimi: Il parere può cambiare. In campo anche l'Interpol; Caso grazia Nicole Minetti, verifiche su autenticità della sentenza di adozione in Uruguay.

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Caso grazia Nicole Minetti, verifiche su autenticità della sentenza di adozione in UruguayLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso grazia Nicole Minetti, verifiche su autenticità della sentenza di adozione in Uruguay ... tg24.sky.it

Per ben quattro anni Nicole Minetti non l’ha controllata nessuno. Dall’unificazione delle sue condanne del 2022 alla grazia dello scorso febbraio scorso, Minetti ha potuto fare quello che voleva e viaggiare liberamente, non dovendo ancora scontare il servizio - facebook.com facebook

Sulla grazia a Nicole Minetti è partita la solita caccia al colpevole “politico”. E, come spesso accade, il bersaglio diventa automaticamente il Governo Meloni. Solo che qui il Governo non c’entra. x.com