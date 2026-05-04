Mi copro il capo di cenere ma… | le finte scuse di Ranucci a Nordio Bartolozzi | Macchina del fango

Nella puntata di ieri di Report su Rai Tre, il conduttore Sigfrido Ranucci ha affrontato il tema delle scuse di un rappresentante delle istituzioni, che si è coperto il capo di cenere ma ha continuato a criticare un altro funzionario. Durante la trasmissione sono state mostrate dichiarazioni e interventi di vari protagonisti coinvolti nelle vicende giudiziarie e politiche. Un politico ha commentato le dichiarazioni come una vera e propria “macchina del fango”.

Nella puntata di Report andata in onda ieri su Rai Tre, il conduttore Sigfrido Ranucci è tornato sul caso di Nicole Minetti e, in particolare, sullo scontro con il ministro Carlo Nordio per le dichiarazioni rilasciate al programma “È sempre Cartabianca”, su Rete 4, sulla possibile presenza del ministro nel ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, in Uruguay. Il ministro della Giustizia pare abbia i ntrapreso le vie legali per tutelarsi e Ranucci, prima della puntata, ha comunque voluto specificare dai social che “davanti all'eventuale denuncia del ministro della Giustizia Nordio, rinuncio già da ora ad esporre l'azienda, che gestisce soldi pubblici, a eventuali rischi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Mi copro il capo di cenere, ma…”: le finte scuse di Ranucci a Nordio. Bartolozzi: "Macchina del fango" Notizie correlate “Mi copro il capo di cenere, ma…”: le finte scuse di Ranucci a NordioNella puntata di Report andata in onda ieri su Rai Tre, il conduttore Sigfrido Ranucci è tornato sul caso di Nicole Minetti e, in particolare, sullo... Ranucci durante Report si scusa con Nordio: “Cospargo il capo di cenere ma non ho dato notizie non verificate”Sigfrido Ranucci, durante la puntata di domenica 3 maggio di Report, ha replicato alla vicenda Nordio: “Non ho dato una notizia non verificata, ma ho... Altri aggiornamenti Si parla di: Il corpo del capo della polizia è stato ritrovato sul sedile posteriore di un'auto.; Mistero a Taormina, 66enne trovato ucciso a Castiglione e l'auto bruciata a Trappitello. Mi copro il capo di cenere, ma…: le finte scuse di Ranucci a NordioNella puntata di Report andata in onda ieri su Rai Tre, il conduttore Sigfrido Ranucci è tornato sul caso di Nicole Minetti e, in particolare, sullo scontro con il ministro Carlo Nordio per le dichiar ... ilgiornale.it