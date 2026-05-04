nicole minetti e giuseppe cipriani in sudamerica hotel di lusso e missioni di beneficenza

In Sudamerica, alcune figure pubbliche sono state coinvolte in attività che vanno oltre il semplice impegno benefico. Sono stati registrati versamenti a enti di beneficenza, partecipazioni in progetti di volontariato e investimenti di elevata entità in strutture di lusso. Queste attività comprendono anche la gestione di hotel di alta gamma e la realizzazione di iniziative extralusso, con un'attenzione particolare ai progetti di investimento e beneficenza.

Donazioni a enti di beneficenza, volontariato, ma anche investimenti milionari e progetti extralusso. L'obiettivo delle indagini della Procura generale di Milano è capire se davvero Nicole Minetti abbia abbandonato lo stile di vita che le è costato due condanne e se, come sostengono i suoi legali, abbia «certamente raggiunto quel grado di reinserimento sociale al quale la pena deve tendere, pena che, nel caso di specie, non avrebbe più oggi, trascorsi ormai 15 anni dai fatti reato, alcuna funzione risocializzante». Gli accertamenti, ad ampio raggio, oltre all'adozione del figlio ottenuta in Uruguay e in Italia insieme al compagno...🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani, in Sud America hotel di lusso e missioni di beneficenza

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