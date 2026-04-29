Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani sono stati protagonisti di eventi esclusivi in Uruguay, dove hanno frequentato party molto riservati. Durante queste occasioni sono stati presenti ospiti di alto profilo, tra cui modelle e personalità del mondo dello spettacolo, partecipando a feste con musica, drink e yacht di lusso. Giuseppe Cipriani, noto per aver gestito lo storico Harry’s Bar di Venezia, ha organizzato diversi incontri con un’organizzazione molto attenta alla privacy.

Ospiti selezionati, party blindatissimi con modelle e calici che non rimanevano mai vuoti. Le feste organizzate da Giuseppe Cipriani – erede dello storico Harry’s Bar di Venezia e compagno di Nicole Minetti – erano un rituale di lusso e mondanità. Tutto l’anno, a qualsiasi latitudine. Nella blindatissima tenuta di Maldonado, in Uruguay, o a bordo del gigantesco yacht Gin Tonic, la coppia organizzava ricevimenti esclusivi per un pubblico internazionale di imprenditori, celebrità e volti dello spettacolo. La vicenda della grazia concessa dal presidente della Repubblica all’ex igienista dentale vicina a Silvio Berlusconi ha riportato sotto i riflettori proprio quel mondo scintillante fatto di serate glamour e tanta ambiguità.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani, la vita di lusso in Uruguay, lo yacht, i party (blindatissimi) con Naomi e Valeria Mazza

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