Grazia a Nicole Minetti il Quirinale | Supposte falsità acquisire informazioni Ministero Giustizia autorizza nuovi accertamenti

Oggi il Quirinale ha diffuso una nota in cui si comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato una lettera al Ministero della Giustizia. Nella comunicazione si fa riferimento a un decreto e si menzionano supposte falsità, con l'intenzione di acquisire ulteriori informazioni. Il Ministero ha successivamente autorizzato nuovi accertamenti in merito alla vicenda. La questione riguarda aspetti legati a dichiarazioni e verifiche ufficiali.

L'ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della Giustizia: «In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Nicole Minetti adottato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza, su indicazione del Signor Presidente prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale: «Supposte falsità, acquisire informazioni». Ministero Giustizia autorizza nuovi accertamenti Quirinale scrive a Nordio per la grazia a Nicole Minetti: Supposte falsità, servono verifiche Notizie correlate Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale: «Supposta falsità, acquisire informazioni». Ministero Giustizia autorizza Pg a nuovi accertamentiL'ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della... Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive al ministero della Giustizia: «Supposta falsità degli elementi, acquisire informazioni»L'ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Grazia a Nicole Minetti, Travaglio: Mattarella ha cancellato due condanne...; Nicole Minetti ha fatto causa per avere il bambino che le è valso la grazia; Grazia a Nicole Minetti: polemica sul Ministero della Giustizia; Un Travaglio poco aggraziato. Dubbi sulla grazia a Nicole Minetti, Mattarella chiede spiegazioni a Nordio sul minore abbandonatoLa grazia a Nicole Minetti - ex consigliera regionale della Lombardia, vicinissima a Silvio Berlusconi, condannata per i casi Ruby e Rimborsopoli - aveva ... fanpage.it Nicole Minetti ha fatto causa per avere il bambino che le è valso la graziaLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Nicole Minetti ha fatto causa per avere il bambino che le è valso la grazia pubblicato il 27 Aprile 2026 a firma di Thomas Mackinson ... ilfattoquotidiano.it Tgr Rai Lombardia. . Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale chiede verifiche Il Colle parla di "supposta falsità” degli elementi della domanda di clemenza, chiesta per seguire le cure mediche del figlio adottivo Michela Coricelli - facebook.com facebook Grazia a Nicole Minetti, dopo la richiesta di Mattarella si muove il ministero della Giustizia: “Avviata istruttoria, primi risultati in 24 ore” x.com